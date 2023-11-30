Каррагер: Месси - величайший игрок всех времен. Они с Роналду даже не близки по уровню

Джейми Каррагер считает Лео Месси более сильным игроком, чем Криштиану Роналду.

- Решен ли спор между Месси и Роналду окончательно?

- Этого спора никогда и не было.

- Этот спор всегда был.

- Нет, никогда. Роналду даже не близок к уровню Месси. Роналду - это один из лучших бомбардиров всех времен, а Месси - это величайший игрок всех времен. Они даже не близки.

- Было время, когда они были достаточно близки.

- Только потому, что Роналду забивал голы. А Месси забивал голы и был невероятным игроком. Я не думаю, что они были близки.

- Когда Роналду был на пике в "Юнайтед", они не были близки?

- Пик Роналду пришелся не на "Юнайтед"! Конечно, это великолепный игрок, но лучшую игру он показывал в "Реале". Но он не Месси, - сказал Каррагер.