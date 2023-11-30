Каррагер: Месси - величайший игрок всех времен. Они с Роналду даже не близки по уровню
Каррагер считает Месси более сильным игроком, чем Роналду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джейми Каррагер считает Лео Месси более сильным игроком, чем Криштиану Роналду.
- Решен ли спор между Месси и Роналду окончательно?
- Этого спора никогда и не было.
- Этот спор всегда был.
- Нет, никогда. Роналду даже не близок к уровню Месси. Роналду - это один из лучших бомбардиров всех времен, а Месси - это величайший игрок всех времен. Они даже не близки.
- Было время, когда они были достаточно близки.
- Только потому, что Роналду забивал голы. А Месси забивал голы и был невероятным игроком. Я не думаю, что они были близки.
- Когда Роналду был на пике в "Юнайтед", они не были близки?
- Пик Роналду пришелся не на "Юнайтед"! Конечно, это великолепный игрок, но лучшую игру он показывал в "Реале". Но он не Месси, - сказал Каррагер.
После этого ведущая Кейт Эбдо рассказала, что Месси отказался от приглашения в студию CBS Sports из-за того, что в эфире участвует Каррагер.
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