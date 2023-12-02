Лионель Месси рассказал о конфликте с Левандовским

Роберт Левандовский в конце матча Польша - Аргентина ЧМ-22 хотел пожать Месси руку, но тот демонстративно проигнорировал жест. Лионель прокомментировал это в одном из интервью.

"Его заявление меня беспокоило. Когда я выиграл "Золотой мяч" и сказал то, что сказал, я действительно говорил это искренне. А то, что он потом сказал, меня обеспокоило. Но потом мы встретились, поговорили. Это было просто недоразумение. Я был расстроен, его слова тогда были неуместными".