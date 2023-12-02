Лионель Месси рассказал о конфликте с Левандовским
Послематчевая драма на ЧМ-22 раскрыта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роберт Левандовский в конце матча Польша - Аргентина ЧМ-22 хотел пожать Месси руку, но тот демонстративно проигнорировал жест. Лионель прокомментировал это в одном из интервью.
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"Его заявление меня беспокоило. Когда я выиграл "Золотой мяч" и сказал то, что сказал, я действительно говорил это искренне. А то, что он потом сказал, меня обеспокоило. Но потом мы встретились, поговорили. Это было просто недоразумение. Я был расстроен, его слова тогда были неуместными".
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hrenat (boston)
02.12.2023 в 00:57
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