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Лионель Месси рассказал о конфликте с Левандовским

Общие новости
Обновлено

Послематчевая драма на ЧМ-22 раскрыта

Лионель Месси рассказал о конфликте с Левандовским

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роберт Левандовский в конце матча Польша - Аргентина ЧМ-22 хотел пожать Месси руку, но тот демонстративно проигнорировал жест. Лионель прокомментировал это в одном из интервью.

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"Его заявление меня беспокоило. Когда я выиграл "Золотой мяч" и сказал то, что сказал, я действительно говорил это искренне. А то, что он потом сказал, меня обеспокоило. Но потом мы встретились, поговорили. Это было просто недоразумение. Я был расстроен, его слова тогда были неуместными".

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Роберт Левандовский Лионель Месси
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Источник:
espn
Комментарии
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hrenat (boston)
02.12.2023 в 00:57
Ти ба якій злопамьʼятний
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Комментарии 1
hrenat (boston)
02.12.2023 в 00:57
Ти ба якій злопамьʼятний
Ответить
0
0

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