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Суарес: Переход в Атлетико помог мне отомстить Барселоне

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Нападающий Гремио вспомнил переход из Барселоны в Атлетико

Суарес: Переход в Атлетико помог мне отомстить Барселоне

Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel

UA-Футбол
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Нападающий "Гремио" Луис Суарес вспомнил, как переход из "Барселоны" в мадридский "Атлетико" в 2020 году помог ему поквитаться с каталонским клубом.

"Внутреннее чувство подсказывало, что я должен перейти в "Атлетико". Впоследствии это решение позволило мне отомстить "Барселоне". Я смог показать всем в Ла Лиге, что Суарес все еще в деле", - приводит слова Суареса As.

Напомним, в первом же сезоне в футболке "Атлетико" Суарес забил 21 гол в Ла Лиге. С помощью бомбардирских подвигов уругвайца "матрасники" выиграли чемпионат Испании.

Суарес играет за "Гремио" с начала 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 23 голами в 51 матче во всех турнирах. "Гремио" сейчас занимает пятое место в бразильской Серии A. Срок действия контракта 36-летнего игрока с нынешним клубом истекает в конце этого года.

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