Суарес: Переход в Атлетико помог мне отомстить Барселоне
Нападающий Гремио вспомнил переход из Барселоны в Атлетико
Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel
Нападающий "Гремио" Луис Суарес вспомнил, как переход из "Барселоны" в мадридский "Атлетико" в 2020 году помог ему поквитаться с каталонским клубом.
"Внутреннее чувство подсказывало, что я должен перейти в "Атлетико". Впоследствии это решение позволило мне отомстить "Барселоне". Я смог показать всем в Ла Лиге, что Суарес все еще в деле", - приводит слова Суареса As.
Напомним, в первом же сезоне в футболке "Атлетико" Суарес забил 21 гол в Ла Лиге. С помощью бомбардирских подвигов уругвайца "матрасники" выиграли чемпионат Испании.
Суарес играет за "Гремио" с начала 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 23 голами в 51 матче во всех турнирах. "Гремио" сейчас занимает пятое место в бразильской Серии A. Срок действия контракта 36-летнего игрока с нынешним клубом истекает в конце этого года.
Популярное сейчас
- Цыганык: Скрипник зарабатывает в Ворскле 500 тысяч в год
- Береза: Шахтер забрал Йовичевича, чтобы ослабить Днепр-1
- Источник: Лунин ранее на год продлил контракт с Реалом
- Срыв матча Минай - Динамо, победа Шахтера, пенальти Мудрика. Главные новости за 3 декабря
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО