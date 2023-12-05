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Гол экс-защитника Динамо принес победу АЕКу в матче чемпионата Греции

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Хорват помог своей команде одержать победу

Гол экс-защитника Динамо принес победу АЕКу в матче чемпионата Греции

aekfc_official

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В понедельник, 4 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Греции, в котором АЕК Афины принимал "Арис". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на 59-й минуте. Его втором стал экс-защитник киевского "Динамо" Домагой Вида. Хорват оформил взятие ворот благодаря точному удару головой после подачи с углового.

Для футболиста это 2-й мяч в нынешней кампании чемпионата. На его счету также 1 ассист в 7 поединках.

На данный момент афинский АЕК занимает второе место, отрыв от лидирующего "Панатинаикоса" составляет 31 зачетный пункт.

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Домагой Вида АЕК (Афины) Арис (Салоники)
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