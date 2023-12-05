Гол экс-защитника Динамо принес победу АЕКу в матче чемпионата Греции
Хорват помог своей команде одержать победу
aekfc_official
В понедельник, 4 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Греции, в котором АЕК Афины принимал "Арис". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол был забит на 59-й минуте. Его втором стал экс-защитник киевского "Динамо" Домагой Вида. Хорват оформил взятие ворот благодаря точному удару головой после подачи с углового.
Для футболиста это 2-й мяч в нынешней кампании чемпионата. На его счету также 1 ассист в 7 поединках.
На данный момент афинский АЕК занимает второе место, отрыв от лидирующего "Панатинаикоса" составляет 31 зачетный пункт.
¡GOOOOOOOOL! ¡GOL DEL AEK!— Claro Sports (@ClaroSports) December 4, 2023
Desde el tiro de esquina, Petros Mantalos manda un centro que Domagoj Vida cabecea y manda a guardar para hacer el 1-0 #aekaris
EN VIVO???? https://t.co/anOgDN8L8L pic.twitter.com/AxxAvnIUSF
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