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Лионель Месси признан лучшим спортсменом года по версии Time

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Игрок Интер Майами и Аргентины признан лучшим

Лионель Месси признан лучшим спортсменом года по версии Time

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Американский журнал "TIME" наградил Месси престижной ежегодной наградой за его достижения.

Победитель Чемпионата мира-22 покинул "Пари Сен-Жермен" в июне после того, как два раза подряд получил титул победителя Лиги 1. Месси продолжил свой карьерный путь с "Интер Майами". В своем первом матче за клуб аргентинец точно пробил со штрафного на последних минутах основного времени, это принесло победу

Футболист помог клубу выиграть свой первый трофей Кубок Лиг Северной Америки. В ноябре он получил награду "Золотой мяч", который является восьмым в его карьере.

Издание напоминает, что в 2026 году США будут одними из хозяев футбольного Чемпионата мира

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Лионель Месси
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Источник:
TIME
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