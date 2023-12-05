Лионель Месси признан лучшим спортсменом года по версии Time
Игрок Интер Майами и Аргентины признан лучшим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американский журнал "TIME" наградил Месси престижной ежегодной наградой за его достижения.
Победитель Чемпионата мира-22 покинул "Пари Сен-Жермен" в июне после того, как два раза подряд получил титул победителя Лиги 1. Месси продолжил свой карьерный путь с "Интер Майами". В своем первом матче за клуб аргентинец точно пробил со штрафного на последних минутах основного времени, это принесло победу
Футболист помог клубу выиграть свой первый трофей Кубок Лиг Северной Америки. В ноябре он получил награду "Золотой мяч", который является восьмым в его карьере.
Издание напоминает, что в 2026 году США будут одними из хозяев футбольного Чемпионата мира
Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN— TIME (@TIME) December 5, 2023
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