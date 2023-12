Лионель Месси признан лучшим спортсменом года по версии Time

Американский журнал "TIME" наградил Месси престижной ежегодной наградой за его достижения.

Победитель Чемпионата мира-22 покинул "Пари Сен-Жермен" в июне после того, как два раза подряд получил титул победителя Лиги 1. Месси продолжил свой карьерный путь с "Интер Майами". В своем первом матче за клуб аргентинец точно пробил со штрафного на последних минутах основного времени, это принесло победу

Футболист помог клубу выиграть свой первый трофей Кубок Лиг Северной Америки. В ноябре он получил награду "Золотой мяч", который является восьмым в его карьере.

Издание напоминает, что в 2026 году США будут одними из хозяев футбольного Чемпионата мира

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN