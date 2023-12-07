70-летний португалец Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.

Соглашение было расторгнуто по согласию сторон.

Специалист возглавил команду в феврале 2023 года. Под его руководством катарцы провели 6 матчей: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения. Ранее Кейруш тренировал сборные Португалии, Ирана, Египта, Колумбии, мадридский "Реал", а также был помощник Сэра Алекса в "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что новым главным тренером сборной Катара стал испанец Бартоломе Маркес Лопес, который также возглавляет катарский клуб "Аль-Вакра". Он будет руководить национальной командой во время Кубка Азии-2023, который пройдет в Катаре в январе следующего года.

كل الشكر والتقدير للمدرب كارلوس كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخبنا الوطني الاول نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة. pic.twitter.com/2rplbC0pFR — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 6, 2023