Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара
Контракт был расторгнут по согласию сторон
Фото: Qatar Football Association
70-летний португалец Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.
Соглашение было расторгнуто по согласию сторон.
Специалист возглавил команду в феврале 2023 года. Под его руководством катарцы провели 6 матчей: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения. Ранее Кейруш тренировал сборные Португалии, Ирана, Египта, Колумбии, мадридский "Реал", а также был помощник Сэра Алекса в "Манчестер Юнайтед".
Отмечается, что новым главным тренером сборной Катара стал испанец Бартоломе Маркес Лопес, который также возглавляет катарский клуб "Аль-Вакра". Он будет руководить национальной командой во время Кубка Азии-2023, который пройдет в Катаре в январе следующего года.
كل الشكر والتقدير للمدرب كارلوس كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخبنا الوطني الاول نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة. pic.twitter.com/2rplbC0pFR— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 6, 2023
الإسباني " لوبيز " مدرباً لمنتخبنا الوطني الأول ????????????????— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 6, 2023
تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح مع #العنابي ????. pic.twitter.com/UmATLz7GLn
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