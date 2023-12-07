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Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара

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Контракт был расторгнут по согласию сторон

Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара

Фото: Qatar Football Association

Новина українською

70-летний португалец Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.

Соглашение было расторгнуто по согласию сторон.

Специалист возглавил команду в феврале 2023 года. Под его руководством катарцы провели 6 матчей: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения. Ранее Кейруш тренировал сборные Португалии, Ирана, Египта, Колумбии, мадридский "Реал", а также был помощник Сэра Алекса в "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что новым главным тренером сборной Катара стал испанец Бартоломе Маркес Лопес, который также возглавляет катарский клуб "Аль-Вакра". Он будет руководить национальной командой во время Кубка Азии-2023, который пройдет в Катаре в январе следующего года.

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Катар Карлуш Кейруш Национальная сборная Катара
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Источник:
Qatar Football Association
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