Экс-динамовец Дуду выиграл с Палмейрасом чемпионат Бразилии
12-й титул чемпионов для Палмейрас
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"Палмейрас" выиграли чемпионат Бразилии во втором сезоне подряд.
Клуб из Сан-Паулу защитил чемпионский титул под руководством португальского тренера Абела Феррейры, который работает с командой с 2020 года.
"Палмейрас" выиграли чемпионство в 12-й раз, укрепив лидерство в турнире. Восемь титулов у "Сантоса", по 7 - у "Коринтианс" и "Фламенго".
За "Палмейрас" играет экс-игрок "Динамо" ныне 31-летний. Дуду. На его счету 14 матчей в лиге, три гола и три ассиста. Последние месяцы пропустил из-за серьезной травмы.
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