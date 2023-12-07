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Экс-динамовец Дуду выиграл с Палмейрасом чемпионат Бразилии

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12-й титул чемпионов для Палмейрас

Экс-динамовец Дуду выиграл с Палмейрасом чемпионат Бразилии

Getty Images

UA-Футбол
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"Палмейрас" выиграли чемпионат Бразилии во втором сезоне подряд.

Клуб из Сан-Паулу защитил чемпионский титул под руководством португальского тренера Абела Феррейры, который работает с командой с 2020 года.

"Палмейрас" выиграли чемпионство в 12-й раз, укрепив лидерство в турнире. Восемь титулов у "Сантоса", по 7 - у "Коринтианс" и "Фламенго".

За "Палмейрас" играет экс-игрок "Динамо" ныне 31-летний. Дуду. На его счету 14 матчей в лиге, три гола и три ассиста. Последние месяцы пропустил из-за серьезной травмы.

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