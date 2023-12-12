CAF назвала имена игроков, которые вошли в лучшую команду года
CAF определила лучшую 11-ку в этом году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 11 декабря Африканская конфедерация футбола (CAF) назвала имена игроков, которые вошли в лучшую команду года.
В "Команде года" есть нападающий "Наполи",
Команда года CAF:
Вратарь: Онана "Манчестер Юнайтед";
Защитники: Хакими "ПСЖ", Мбемба "Марсель", Кулибали "Челси";
Полузащитники: Партей "Арсенал", Замбо Ангисса "Наполи", Кудус "Вест Хэм", Амрабат "Манчестер Юнайтед";
Нападающие: Салах "Ливерпуль", Осимхен "Наполи", Мане "Аль-Насср".
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Источник:/football italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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