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CAF назвала имена игроков, которые вошли в лучшую команду года

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CAF определила лучшую 11-ку в этом году

CAF назвала имена игроков, которые вошли в лучшую команду года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 11 декабря Африканская конфедерация футбола (CAF) назвала имена игроков, которые вошли в лучшую команду года.

В "Команде года" есть нападающий "Наполи", который получил премию лучшего африканского футболиста.

Команда года CAF:
Вратарь: Онана "Манчестер Юнайтед";
Защитники: Хакими "ПСЖ", Мбемба "Марсель", Кулибали "Челси";
Полузащитники: Партей "Арсенал", Замбо Ангисса "Наполи", Кудус "Вест Хэм", Амрабат "Манчестер Юнайтед";
Нападающие: Салах "Ливерпуль", Осимхен "Наполи", Мане "Аль-Насср".

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Источник:
/football italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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