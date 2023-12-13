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ФИФА определила номинантов на звание лучшего тренера года

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Известны имена трех претендентов

ФИФА определила номинантов на звание лучшего тренера года

ФІФА

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ФИФА определили тройку претендентов на звание лучшего тренера 2023 года. Об этом сообщается на официальном веб-сайте ассоциации.

Номинантами на премию являются:

Пеп Гвардиола тренер "Манчестер Сити", который является действующим чемпионом ЛЧ;

Симоне Индзаги итальянец, который вывел "Интер" в финал ЛЧ впервые за 13 лет;

Лучано Спаллетти под руководством которого "Наполи" выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года.

Победитель будет объявлен во время церемонии The Best FIFA Football Awards, которая состоится 15 января.

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Источник:
ФІФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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