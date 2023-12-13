ФИФА определила номинантов на звание лучшего тренера года
Известны имена трех претендентов
ФІФА
ФИФА определили тройку претендентов на звание лучшего тренера 2023 года. Об этом сообщается на официальном веб-сайте ассоциации.
Номинантами на премию являются:
Пеп Гвардиола тренер "Манчестер Сити", который является действующим чемпионом ЛЧ;
Симоне Индзаги итальянец, который вывел "Интер" в финал ЛЧ впервые за 13 лет;
Лучано Спаллетти под руководством которого "Наполи" выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года.
Победитель будет объявлен во время церемонии The Best FIFA Football Awards, которая состоится 15 января.
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Источник:ФІФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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