Сербия планирует провести матч с Россией в Санкт-Петербурге, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА

Сборная Сербии может провести товарищеский матч против России, но только в том случае, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА.

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Как сообщает сербский портал novosti.rs, матч предварительно планируют провести 21 или 22 марта в Снкт-Петербурге.

Если поединок состоится, это будет первый матч России против европейской команды за два года.

Сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине, а за последние два года у себя принимала только трёх соперников – Ирак, Камерун и Кубу.

В этот же период Россия провела выездные товарищеские матчи против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Катара и Кении.