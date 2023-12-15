Сербия планирует провести матч с Россией в Санкт-Петербурге, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА
Если поединок состоится, это будет первый матч России против европейской команды за последние два года
Фото - Олександр Приходько
Сборная Сербии может провести товарищеский матч против России, но только в том случае, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА.
Как сообщает сербский портал novosti.rs, матч предварительно планируют провести 21 или 22 марта в Снкт-Петербурге.
Если поединок состоится, это будет первый матч России против европейской команды за два года.
Сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине, а за последние два года у себя принимала только трёх соперников – Ирак, Камерун и Кубу.
В этот же период Россия провела выездные товарищеские матчи против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Катара и Кении.
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