УЕФА разрешил сборной Сербии провести товарищеский матч с Россией

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил проведение товарищеского матча со сборной России.

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"Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными", - сказал Сурбатович.

Также он отметил, что игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе "Динамо".

Отметим, что это будет первый матч сборной России против европейской команды за два года.

Россияне были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине, а за последние два года у себя сборная России принимала только трёх соперников – Ирак, Камерун и Кубу.

В этот же период Россия провела выездные товарищеские матчи против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Катара и Кении.