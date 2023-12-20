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УЕФА разрешил сборной Сербии провести товарищеский матч с Россией

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Матч пройдет 21 марта в Москве

УЕФА разрешил сборной Сербии провести товарищеский матч с Россией

Фото: https://twitter.com/FSSrbije

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Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил проведение товарищеского матча со сборной России.

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"Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными", - сказал Сурбатович.

Также он отметил, что игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе "Динамо".

Отметим, что это будет первый матч сборной России против европейской команды за два года.

Россияне были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине, а за последние два года у себя сборная России принимала только трёх соперников – Ирак, Камерун и Кубу.

В этот же период Россия провела выездные товарищеские матчи против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Катара и Кении.

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Сербия Россия
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Источник:
sport24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
20.12.2023 в 21:49
были бы у зелебобного яички е.б.анул бы чем то
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
20.12.2023 в 21:49
были бы у зелебобного яички е.б.анул бы чем то
Ответить
0
0

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