УЕФА разрешил сборной Сербии провести товарищеский матч с Россией
Матч пройдет 21 марта в Москве
Фото: https://twitter.com/FSSrbije
Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил проведение товарищеского матча со сборной России.
"Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными", - сказал Сурбатович.
Также он отметил, что игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе "Динамо".
Отметим, что это будет первый матч сборной России против европейской команды за два года.
Россияне были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине, а за последние два года у себя сборная России принимала только трёх соперников – Ирак, Камерун и Кубу.
В этот же период Россия провела выездные товарищеские матчи против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Катара и Кении.
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