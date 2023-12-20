Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине
Нападающий получил награду "Золотая Олимпия" 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Церемония награждения Olimpia Awards состоялась в городе Буэнос-Айрес во вторник, 19 декабря.
Нападающий "Интер Майами" Месси получил награду "Золотая Олимпия" 2023, которую получают лучшие спортсмены года в Аргентине. Лионель в третий раз подряд выиграл Olimpia de oro и сравнялся с бывшим боксером Сантосом Ласьяром.
Футболист разделил первое место со спортсменкой легкоатлеткой Белен Касеттай.
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