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Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине

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Нападающий получил награду "Золотая Олимпия" 2023

Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Церемония награждения Olimpia Awards состоялась в городе Буэнос-Айрес во вторник, 19 декабря.

Нападающий "Интер Майами" Месси получил награду "Золотая Олимпия" 2023, которую получают лучшие спортсмены года в Аргентине. Лионель в третий раз подряд выиграл Olimpia de oro и сравнялся с бывшим боксером Сантосом Ласьяром.

Футболист разделил первое место со спортсменкой легкоатлеткой Белен Касеттай.

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Источник:
tyc sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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