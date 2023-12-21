Эндрик: Криштиану Роналду - мой кумир

Бразильский футболист Эндрик Фелипе играет за "Палмейрас", но когда ему исполнится 18, он перейдет в "Реал".

В недавнем интервью футболист поделился, кого считает своим кумиром:

"Криштиану Роналду - мой кумир. Это игрок, который побил все рекорды. Он больше чем спортсмен, он человек, с которого все должны брать пример.

Роналду хочет быть лучшим и выигрывать титулы. Он хочет достичь значительных результатов. Это ориентир для любого игрока, который хочет построить карьеру".