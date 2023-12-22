ВИДЕО. Энтони Джошуа оказался на 5 кг тяжелее Отто Валлина

23 декабря состоится боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В главном поединке турнира встретятся британец Энтони Джошуа и швед Отто Валлин.

По итогам взвешивания Энтони Джошуа показал на весах 113,85 кг, а его соперник Отто Валлин оказался легче — 108,23 кг.

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Отто Валлин в последнем своем бою одолел по очкам Мурата Гассиева, а единственное поражение в карьере он потерпел от британца Тайсона Фьюри.

Энтони Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в августе, нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса.