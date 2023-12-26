Пятизвездочный и шестипозиционный. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Вингер

Бернарду Силва попал в нашу Символическую сборную с наименьшим числом голосов - девятью из 20-ти. Столько же получили Марк-Андре Тер Штеген и Александр Зинченко. Ближайший преследователь отстал всего на один. Тем не менее, португалец свое место заслужил. Его партнеры по "Манчестер Сити" и тренер уж точно согласны с этим.

Качество, а не количество

Статистика Бернарду в 2023-ем году на данный момент - десять голов и пять ассистов за клуб. Не из ряда вон выходящая. За сборную - три гола и четыре ассиста в десяти матчах в Отборочной группе на Евро, в которой одержала десять побед. Но ведь всего лишь над Словакией, Люксембургом, Боснией, Исландией и Лихтенштейном.

Впрочем, любят его не за количество, а за качество. А если и за какое-то количество - то это позиций, на которых играл. За сезоны 2022/23 и 2023/24 он успел сыграть левого и правого вингеров, правого полузащитника, все виды опорников, атакующего полузащитника и даже левого защитника. А до этого даже играл форварда.

Также его обожают за количество километров, которые бегает. Начиная с сезона 2019/20, одиннадцать первых мест в списке наибольших пробегов за "Манчестер Сити" в отдельно взятом матче занимает он. Первое место во всей АПЛ по пробегу в отдельно взятом матче с сезона 2018/19 также его - 13.7.

Еще одно заметное количество - предголевых передач. Тех самых, обычно вразрез, которые вскрывают оборону соперника и оставляют партнерам по команде свободно разыграть легкую комбинацию "прострел/навес-удар". С 2017-го года, когда пришел в "Сити", по предголевым пасам в АПЛ он уступает лишь партнеру по команде Кевину Де Брюйне.

"У меня немного голов и ассистов. Но у меня есть качества, которые тренеры любят: высокий прессинг, креатив, контроль над игрой, работоспособность. Я всегда, еще с детства, был полон энергии. Мне всегда нужно было двигаться".

При этом он не просто бегает как курица без головы, а с умом. С большим умом. "Я не устаю, потому что не бегаю быстро. Я один из самых медленных в команде по скорости. Но я постоянно в движении, рано начинаю его. Потому я прихожу в нужное место без быстрых спринтов и без усталости. И потому у меня мало травм".

"Моя сила - в понимании игры. Я люблю думать. И всегда пытаюсь играть для команды, а не для себя". Причем после каждой тренировки он думает, лежа на полу около часа с закрытыми глазами. Анализирует.

Везде на поле

Традиционная рубрика официального канала "Манчестер Сити" в Youtube, посвященная тактическим аспектам игры отдельного футболиста, называется "Мастеркласс". А перед этим словом добавляют еще одно или два. Обычно - позицию игрока на поле. В ролике о Бернарду, вышедшем пять дней назад, добавили "Тотальный футбол". Total Football Masterclass.

Вообще всегда интересно наблюдать за эволюцией вингеров. В начале карьеры они приклеены к флангу, полагаются на индивидуальную игру гораздо больше, чем командную. Ищут дриблинг, проход на скорости, удар по воротам, а не пас. Передерживают мяч. Даже начинает казаться, что они застряли, остановились в развитии и уже не перейдут на новый уровень.

Но затем часть этих фланговых игроков переходит в центр поля, становится гораздо более вариативной, гораздо более мудрой. Соединяя технику, дриблинг с видением поля, пасом, движением.

Такой путь прошли Райан Гиггз, Бастиан Швайнштайгер, Тони Кроос, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне. Частично даже Лионель Месси. Прошел его и Давид Силва. И наследник испанца в "Сити" Бернарду Силва. Португалец заменил его во всем, в том числе и в роли любимца болельщиков, тренера и партнеров по команде.

В сущности, в "Сити" сейчас лишь два игрока, совмещающие игру на фланге атаки с центральной осью. Силва и Фил Фоден. Именно они придают команде тактическую вариативность, мобильность, запутывающую соперника. Причем Фоден почти не играл в ключевых матчах сезона 2022/23 (в обоих против "Арсенала", "Баварии" и "Реала"). А Силва был там постоянно.

На его счету гол и ассист против "Баварии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов (3:0), дубль против "Реала" в полуфинале (4:0). Причем обоим соперникам этот игрок с ростом 173 сантиметра забил головой. Нет, не бодаясь с защитниками, не оттесняя. Даже практически не прыгая. Он вовремя освободился, прибежал без мяча и замкнул без сопротивления.

Мадридцам он еще и забил, прокравшись за линией обороны в правой части штрафной, получив мяч на грани офсайда и закрутив в угол. Прокрался там и в финале ЛЧ против "Интера", прострелил, мяч отскочил к Родри, и тот забил победный гол. Ассист Бернарду не засчитали из-за небольшого рикошета, но его участие в голе важно и несомненно.

Во всех этих четырех эпизодах его никто не опекал. Потому что оборона провалилась? Прежде всего потому что сам Бернарду блестяще двигался без мяча. Ну а с мячом он остается "Мессизиньо" и "жвачкой", как его звали в молодости. Ведь мяч до сих пор будто приклеен к его ноге и растягивается, закручивается, выпрямляется и сжимается вопреки законам физики.

То есть он просто умеет все. И делает все. И везде. Что подтверждается его картой касаний мяча в нынешнем сезоне, которую вы видите ниже. Total Football Masterclass. А The Athletic называет его "дирижером" и "кукловодом" команды на поле.

О нем

Экс-игрок "Ливерпуля" Фабиньо еще в "Монако" называл его "возможно, наиболее важным игроком команды". Команды, в которой играли Килиан Мбаппе, Тома Лемар, Жоау Моутинью, Радамель Фалькао. Которая в сезоне 2016/17 выиграла Чемпионат Франции у "ПСЖ", вышла в полуфинал Лиги Чемпионов и забила 159 мячей в 63-ех матчах во всех турнирах.

Диого Жота на вопрос, какого португальца взял бы играть рядом с собой в "Ливерпуль", сразу же ответил: "Бернарду. Он так умен. Умнее всех".

В молодости, правда, ему не было просто. В детской и юношеской командах "Бенфики" его не замечали. Его родители и вовсе не видели в футболе будущего, послали его в частную школу (оттуда - раннее знание английского), в университет. И в школе он учился отлично. Но университет бросил, поскольку решил в пользу футбола. Чему мы очень рады.

Партнер по "Бенфике" Гильерме Матуш рассказывает: "Мы звали его "головой". К лучшему и к худшему. Даже когда мяч летел низко, он пытался прыгнуть и пробить головой. Но в целом он не играл. То в запасе, то не в заявке. Так было почти десять лет. Возможно, из-за его низкого роста. Но он был упрям и верил в себя. Это Бернарду. Он - пятизвездочная персона".

Взрослую карьеру в любимом клубе ему также не позволили развить. Ставили на левый фланг обороны, а затем и вовсе отправили в "Монако". "Я всегда мечтал играть за "Бенфику". Потому такое отношение, и особенно уход, сильно ударили по мне". Но, возможно, это и к лучшему. Поскольку путь "Монако" - "Сити" вышел замечательным.

Любовь к "Бенфике", кстати, осталась. С татуировкой с латинским девизом "Из многих - один", взятым с лого клуба. А три года назад в соцсетях Силва даже призвал устроить дебаты между кандидатами на пост президента португальского гранда. Называя его "нашим клубом".

"Мы влюблены в него", - сейчас говорит Хосеп Гвардиола. "Он очень много бегает. Но с мыслью. Он очень умен, интеллигентен. Отличный парень. Без татуировок, украшений, водит нормальную машину. Я не помню ни одного его плохого матча. И ни одного дня, когда бы был в плохом настроении. Он всегда весел. И вы не понимаете, насколько это важно".

"Он - один из лучших игроков, кого я тренировал. Он позволяет нам долго держать мяч и затем атаковать в нужный момент. Обычно игроки говорят, на какой позиции играют. Нет, он играет в футбол. Он понимает игру на любой позиции, потому что он настолько умен. Мне невероятно повезло, что он играет за меня".

"Он останется здесь надолго. Пока я здесь, он не уйдет. Он останется со мной".

Последние слова неспроста. Ведь три лета подряд Бернарду был очень близок к уходу. "Пари Сен-Жермен" хотел его. А он хотел в "Барселону". Но у той никогда не находилось денег на трансфер. Да и Пеп упирался рогом и не хотел отпускать. Этим летом он уже почти ушел. Но Гвардиола, потеряв Гюндогана и Мареза, сделал все, чтобы удержать Силву.

Наверное, он попытается уйти вновь. Гвардиола даже оговорился, что "он остается еще на год с нами". Хотя в августе заключил новый контракт на три года. Но зачем уходить, когда Эрлинг Холанд во время твоего интервью на камеру в прямом эфире говорит тебе: "Мы все любим тебя. Как и Пеп"!

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