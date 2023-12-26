Лучшие трансферы этого сезона АПЛ. Издание Goal опубликовало список

Издание Goal опубликовало список лучших трансферов Английской Премьер-лиги в сезоне 2023/24 на настоящее время.

Предыдущее трансферное окно, которое состоялось летом, вошло в историю клубов АПЛ. Тогда в целом 20 команд высшего дивизиона потратили более двух миллиардов фунтов стерлингов на новых игроков. Такие показатели стали рекордными и превысили расходы прошлого года.

Топ - 5 лучших трансферов АПЛ в этом сезоне по версии Goal:

1. Деклан Райс ("Арсенал) - 125 миллионов долларов;

2. Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм") - 51 миллион долларов;

3. Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм") - $21,8 млн;

4. Жереми Доку ("Манчестер Сити") - $70 млн;

5. Мики ван де Вен ("Тоттенхэм") - $43,7 млн.