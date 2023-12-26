Лучшие трансферы этого сезона АПЛ. Издание Goal опубликовало список
Деклан Райс занимает первую позицию
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Издание Goal опубликовало список лучших трансферов Английской Премьер-лиги в сезоне 2023/24 на настоящее время.
Предыдущее трансферное окно, которое состоялось летом, вошло в историю клубов АПЛ. Тогда в целом 20 команд высшего дивизиона потратили более двух миллиардов фунтов стерлингов на новых игроков. Такие показатели стали рекордными и превысили расходы прошлого года.
Топ - 5 лучших трансферов АПЛ в этом сезоне по версии Goal:
1. Деклан Райс ("Арсенал) - 125 миллионов долларов;
2. Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм") - 51 миллион долларов;
3. Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм") - $21,8 млн;
4. Жереми Доку ("Манчестер Сити") - $70 млн;
5. Мики ван де Вен ("Тоттенхэм") - $43,7 млн.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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