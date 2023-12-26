Официально: Фатих Терим возобновил тренерскую деятельность

Известный турецкий специалист Фатих Терим вернулся к тренерской деятельности.

70-летний тренер возглавил греческий клуб "Панатинаикос". Ранее в СМИ сообщалось, что контракт будет подписан до 2025 года, но пока окончательный срок неизвестен.

Фатих Терим находился без работы с января 2022 года, он был уволен с должности тренера "Галатасарая".