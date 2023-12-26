Официально: Фатих Терим возобновил тренерскую деятельность
Фатих Терим возглавит греческий клуб
Известный турецкий специалист Фатих Терим вернулся к тренерской деятельности.
70-летний тренер возглавил греческий клуб "Панатинаикос". Ранее в СМИ сообщалось, что контракт будет подписан до 2025 года, но пока окончательный срок неизвестен.
Фатих Терим находился без работы с января 2022 года, он был уволен с должности тренера "Галатасарая".
New chapter!— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 26, 2023
Welcome to Panathinaikos @fatihterim ????⚪️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/F8HWmQUdri
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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