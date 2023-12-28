Гендир Черноморца: Шевченко - человек футбольный всю свою жизнь. У него все получится
По его словам, смена главы УАФ вселяет оптимизм
Фото: ФК Дженоа
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра высказался относительно кандидатуры Андрея Шевченко на должность президента УАФ.
- У вас смена Андрея Павелко вызывает оптимизм?
- Наверное, не только в "Черноморце". Думаю, многие клубы думают так же. Так дальше жить нельзя, надо что-то делать. Украинский футбол не был слабым никогда, должен становиться лучше. Мы конкурентоспособны в мире. Даже на фоне войны это заметно. Наши ребята поехали в зарубежные клубы, играют на высоком уровне и прославляют Украину. В стране много талантливой молодежи, которой надо не мешать, а помогать.
Если вакханалия с судейством начинается с детского футбола, то о чем можно говорить?
- Андрей Шевченко сможет изменить ситуацию в УАФ к лучшему?
- Человек футбольный всю свою жизнь. Профессиональный футболист. Работал со сборной и немного с европейским клубом. Думаю, у него все получится, он много лет был за пределами Украины, видел, как организован футбол в Европе, какой там менеджмент футбола. Если он привнесет это в украинский футбол, в наш спортивный менеджмент, это будет к лучшему.
Надеюсь, он сделает все, чтобы у нас был единый телепул в УПЛ. И футбол будет развиваться, - заявил Мисюра.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором будет избран новый глава Ассоциации, состоится 25 января 2024 года. Андрей Шевченко является единственным кандидатом на выборах.
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