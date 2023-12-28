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Эдерсон - лучший игрок 2023 года по версии IFFHS

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Куртуа занял третье место

Эдерсон - лучший игрок 2023 года по версии IFFHS

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала результаты голосования за лучшего голкипера года.

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон занимает первое место в рейтинге IFFHS. Он получил почти вдвое больше баллов, чем Мартинес, занявший вторую позицию.

Топ-10 лучших голкиперов по версии IFFHS:

  • 1. Эдерсон ("Манчестер Сити", 146 баллов);
  • 2. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", 76 баллов);
  • 3. Тибо Куртуа ("Реал Мадрид", 73 балла);
  • 4. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", 58 баллов);
  • 5. Ян Облак ("Атлетико", 36 баллов);
  • 6. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", 23 балла);
  • 7. Яссин Буну ("Аль-Гиляль", 22 балла);
  • 8. Алисон ("Ливерпуль" 19 баллов);
  • 9 Андре Онана ("МЮ" 16 баллов);
  • 10. Майк Меньян ("Милан" 13 баллов).

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Источник:
iffhs
Опубликовал: Екатерина Власова
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