Экс-форвард Ливерпуля Дирк Кюйт возглавил Берсхот из 2-й лиги Бельгии
После 16 туров Берсхот идет вторым
Берсхот
Дирк Кюйт устроился главным тренером в "Берсхот".
Бывший нападающий "Ливерпуля" заключил с бельгийской командой контракт до конца сезона.
После 16 туров "Берсхот" идет вторым во второй лиге, уступая "Зюлте-Варегему" по дополнительным показателям.
Последним местом работы Кюйта был "Ден Хааг". Дирк был уволен через 5 месяцев после назначения в 2022 году.
Dirk Kuyt is de nieuwe hoofdcoach van Beerschot. ✍— K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) December 28, 2023
De Nederlander tekent een contract tot het einde van het seizoen. "Ik kan niet wachten om met heel veel energie en zin te beginnen aan deze nieuwe uitdaging."#WeAre13 pic.twitter.com/sMS84oZF1G
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Источник:K. Beerschot V.A.
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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