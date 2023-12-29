  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-форвард Ливерпуля Дирк Кюйт возглавил Берсхот из 2-й лиги Бельгии

Общие новости

После 16 туров Берсхот идет вторым

Экс-форвард Ливерпуля Дирк Кюйт возглавил Берсхот из 2-й лиги Бельгии

Берсхот

Новина українською

Дирк Кюйт устроился главным тренером в "Берсхот".

Бывший нападающий "Ливерпуля" заключил с бельгийской командой контракт до конца сезона.

После 16 туров "Берсхот" идет вторым во второй лиге, уступая "Зюлте-Варегему" по дополнительным показателям.

Последним местом работы Кюйта был "Ден Хааг". Дирк был уволен через 5 месяцев после назначения в 2022 году.

По теме
yellow-arrow
Продажи футболок с именем Месси превзошли продажи джерси Реала и МЮ в 2023 году
yellow-arrow
АПЛ на экваторе, Шевченко все ближе к президентству в УАФ и новый контракт для Иско. Главные новости за 28 декабря
yellow-arrow
Джуд Беллингем - лучший молодой игрок 2023 года по версии IFFHS
Дирк Кюйт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
K. Beerschot V.A.
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости