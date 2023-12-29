Экс-форвард Ливерпуля Дирк Кюйт возглавил Берсхот из 2-й лиги Бельгии

Дирк Кюйт устроился главным тренером в "Берсхот".

Бывший нападающий "Ливерпуля" заключил с бельгийской командой контракт до конца сезона.

После 16 туров "Берсхот" идет вторым во второй лиге, уступая "Зюлте-Варегему" по дополнительным показателям.

Последним местом работы Кюйта был "Ден Хааг". Дирк был уволен через 5 месяцев после назначения в 2022 году.