Роналду: Лига в Саудовской Аравии выросла. Игроки хотят сюда ехать
Но о финансовом факторе не вспоминает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду, после того как переехал на Ближний Восток, заявлял, что Лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 чемпионатов мира. Наверное, сейчас мы не можем это констатировать, но большие деньги заманили в эту страну много звездных игроков.
Роналду уверен, что дальше - больше.
Я счастлив, потому что когда я принял решение приехать сюда, никто не поверил тому, что я сказал. Но это в прошлом. Это уже не имеет значения. Самое важное то, что лига выросла и что игроки хотят сюда ехать, потому что они знают, что лига является конкурентоспособной, и весь мир сейчас за ней наблюдает.
Если большие игроки захотят приехать, они будут очень рады.
Интересно, что португалец стал лучшим бомбардиром 2023-го года. За календарный год он забил 54 гола. Даже Кейн, Мбаппе и Холанд имеют меньше. Роналду обещает, что постарается продолжить в том же духе.
2023 был очень хорошим годом для меня. Я забил столько голов и очень помог команде как с Аль-Нассром, так и за национальную сборную. Я действительно горжусь. Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя счастливым, и в следующем году я попытаюсь сделать это снова.
"Аль-Наср", за который выступает Криштиану, занимает 2-е место в чемпионате, отставая от первого на 7 очков.
Популярное сейчас
- Известно, сколько Судаков может заработать в Ювентусе
- Россияне ночью атаковали Украину 49 шахедами и шестью ракетами С-300
- Игра Миколенко в АПЛ, а Коваленко – в Серии А, провал МЮ, планы Ворсклы и Вереса. Главные новости за 30-е декабря
- Неймар ушел в 3-дневный круиз на лайнере с личным казино. Он взял 3,5 тысячи человек
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО