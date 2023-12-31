Роналду: Лига в Саудовской Аравии выросла. Игроки хотят сюда ехать

Криштиану Роналду, после того как переехал на Ближний Восток, заявлял, что Лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 чемпионатов мира. Наверное, сейчас мы не можем это констатировать, но большие деньги заманили в эту страну много звездных игроков.

Роналду уверен, что дальше - больше.

Я счастлив, потому что когда я принял решение приехать сюда, никто не поверил тому, что я сказал. Но это в прошлом. Это уже не имеет значения. Самое важное то, что лига выросла и что игроки хотят сюда ехать, потому что они знают, что лига является конкурентоспособной, и весь мир сейчас за ней наблюдает. Если большие игроки захотят приехать, они будут очень рады.

Интересно, что португалец стал лучшим бомбардиром 2023-го года. За календарный год он забил 54 гола. Даже Кейн, Мбаппе и Холанд имеют меньше. Роналду обещает, что постарается продолжить в том же духе.

2023 был очень хорошим годом для меня. Я забил столько голов и очень помог команде как с Аль-Нассром, так и за национальную сборную. Я действительно горжусь. Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя счастливым, и в следующем году я попытаюсь сделать это снова.

"Аль-Наср", за который выступает Криштиану, занимает 2-е место в чемпионате, отставая от первого на 7 очков.