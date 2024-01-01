Петра Квитова сообщила, что станет мамой

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова объявила, что готовится стать мамой.

Напомним, Квитова вышла замуж за своего тренера Иржи Ванека в июле 2023 года. Ванек сделал Квитовой предложение руки и сердца на Уимблдоне.

"В первый день 2024 года я хотела пожелать всем счастливого Нового года и поделиться отличной новостью: этим летом в нашей с Иржи семье появится малыш", — написала Квитова в своих социальных сетях.