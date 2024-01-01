Петра Квитова сообщила, что станет мамой
Ранее чешская теннисистка вышла замуж за своего тренера
sportztimes
Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова объявила, что готовится стать мамой.
Напомним, Квитова вышла замуж за своего тренера Иржи Ванека в июле 2023 года. Ванек сделал Квитовой предложение руки и сердца на Уимблдоне.
"В первый день 2024 года я хотела пожелать всем счастливого Нового года и поделиться отличной новостью: этим летом в нашей с Иржи семье появится малыш", — написала Квитова в своих социальных сетях.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря
- Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших игроков 2023 года
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн