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Петра Квитова сообщила, что станет мамой

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Ранее чешская теннисистка вышла замуж за своего тренера

Петра Квитова сообщила, что станет мамой

sportztimes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова объявила, что готовится стать мамой.

Напомним, Квитова вышла замуж за своего тренера Иржи Ванека в июле 2023 года. Ванек сделал Квитовой предложение руки и сердца на Уимблдоне.

"В первый день 2024 года я хотела пожелать всем счастливого Нового года и поделиться отличной новостью: этим летом в нашей с Иржи семье появится малыш", — написала Квитова в своих социальных сетях.

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Петра Квитова
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