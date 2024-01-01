Наоя Иноуэ признан лучшим боксером 2023 года по версии ESPN
В своем последнем бою он одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира
Американский портал ESPN назвал имя лучшего боксера 2023 года. Им стал абсолютный чемпион мира в первой полулёгкой весовой категории Наоя Иноуэ.
На втором месте расположился непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях, американец Девин Хейни.
Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся 26 декабря в Токио (Япония), Иноуэ бился с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Бой продлился 10 раундов, японец победил техническим нокаутом.
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