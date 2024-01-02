Гай: Обо мне говорят, что я сепаратист. Это не так, я люблю Украину

Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Гай рассказал, что жалеет о своих выступлениях в РФ после 2014 года.

- Болельщики не могут вам простить выступления в России после 2014 года и ваше скандальное интервью, где вы не называли Россию агрессором. Что вы можете ответить сейчас?

- Обо мне говорят очень много вещей, которые со мной не связаны, например, что я сепаратист и тому подобное. Это не имеет ничего общего с моими мыслями и взглядами. Я остался в Украине, живу здесь со своей семьей и люблю нашу страну.

Я мог остаться в России, но после окончания контракта с "Кубанью" вернулся на родину, потому что свое будущее связываю исключительно с Украиной.

- Жалеете ли вы сейчас о периоде в "Кубани"?

- Если бы я знал, что все так случится, и Россия на нас нападет, то ни в коем случае не поехал бы туда. Но в тот момент у меня не было других вариантов продолжения карьеры, а я очень хотел играть в футбол. Безусловно, лучше было поехать играть, например, в Турцию или Польшу, но, к сожалению, предложений из этих стран не поступало.

- После 24 февраля вам хоть кто-то из бывших партнеров по "Кубани" звонил или писал?

- Нет, я ни с кем не общался и не собираюсь этого делать.

- Как сильно изменилось ваше мировоззрение, если брать ваше интервью пятилетней давности?

- Мое мировоззрение полностью изменилось. Я очень ошибался в то время и искренне прошу у всех прощения за мои слова. В 2018 году я не замечал очевидных вещей.

- Каких именно?

- Что Украина еще с 2014 года ведет войну против агрессора. Что именно Россия начала раздувать сепаратистские беспорядки на Донбассе, с которых началась война. Также я допустил ошибку, что после 24 февраля ни разу публично не высказывался, - признался Гай.