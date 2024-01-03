Де Брюйне - плеймейкер года по версии IFFHS. Месси - 2-й, Беллингем - 4-й

Кевин де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2023 года.

Полузащитник "Манчестер Сити" занял первое место в рейтинге, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики. Он стал лучшим по версии IFFHS в третий раз (ранее - в 2020-м и 2021-м).

В список попали:

1. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 181 очко.

2. Лионель Месси ("ПСЖ"/"Интер Майами") - 100.

3. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - 78.

4. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд/"Реал") - 70.

5. Мартин Эдегор ("Арсенал") - 18.

6. Джамал Мусиала ("Бавария") - 17.

7. Тони Кроос ("Реал") - 15.

8. Педри ("Барселона") - 12.

9. Федерико Вальверде ("Реал") - 11.

10. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 10.