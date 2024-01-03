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Де Брюйне - плеймейкер года по версии IFFHS. Месси - 2-й, Беллингем - 4-й

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Кевин де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2023 года

Де Брюйне - плеймейкер года по версии IFFHS. Месси - 2-й, Беллингем - 4-й

Getty Images / Global Images Ukraine

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Кевин де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2023 года.

Полузащитник "Манчестер Сити" занял первое место в рейтинге, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики. Он стал лучшим по версии IFFHS в третий раз (ранее - в 2020-м и 2021-м).

В список попали:

  • 1. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 181 очко.
  • 2. Лионель Месси ("ПСЖ"/"Интер Майами") - 100.
  • 3. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - 78.
  • 4. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд/"Реал") - 70.
  • 5. Мартин Эдегор ("Арсенал") - 18.
  • 6. Джамал Мусиала ("Бавария") - 17.
  • 7. Тони Кроос ("Реал") - 15.
  • 8. Педри ("Барселона") - 12.
  • 9. Федерико Вальверде ("Реал") - 11.
  • 10. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 10.
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Источник:
iffhs
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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