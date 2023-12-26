Холанд - лучший игрок 2023 года по версии IFFHS
Килиан Мбаппе занял второе место
Getty Images/Global Images Ukraine
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала результаты голосования за лучшего игрока года.
Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд занял первое место. Норвежец набрал 208 очков.
10-ка лучших игроков по версии IFFHS:
1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
3. Лионель Месси ("Интер Майами");
4. Родри ("Манчестер Сити");
5. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");
6. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
7. Харри Кейн ("Бавария");
8. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
9. Винисиус ("Реал Мадрид");
10. Лаутаро Мартинес ("Интер Милан").
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Источник:iffhs
Опубликовал: Екатерина Власова
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