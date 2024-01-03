Мартинес - о Роналду: 38-летний игрок одержим тем, чтобы быть лучшим
Мартинес удивлен отношением Роналду к работе
Getty Images/Global Images Ukraine
Роберто Мартинес удивлен отношением Криштиану Роналду к работе.
"Роналду, прежде всего, счастлив. Меня поразила свежесть, с которой он подходит к футболу: 38-летний футболист приходит на тренировку и хочет быть первым в каждом упражнении, в каждом забеге. И он последним уходит с тренировки.
Криштиану одержим тем, чтобы быть лучшим, одержим победами, и это именно то, чего хочет тренер. Роналду одержим тем, что может сделать, чтобы быть готовым помочь команде.
Он пытается найти любую мелочь, которая позволит его телу быть в лучшей форме, начиная с питания и заканчивая работой перед тренировкой и после тренировки. Он одержим заботой о мышцах.
Он постоянно общается со специалистами, например врачами, чтобы узнать, что еще поможет ему стать лучше", - сказал главный тренер сборной Португалии.
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