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На России подтвердили планы принять Евро-2036

Общие новости

Заявка не будет рассмотрена из-за санкций против российского футбола

На России подтвердили планы принять Евро-2036

фото из свободных источников

Новина українською

В российском футбольном союзе подтвердили планы побороться за право провести финальную часть чемпионата Европы в 2036 году. Об этом заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

"Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036? Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.

Мы уже пытались податься на проведение Евро-2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.

Были определенные шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку", - рассказал Митрофанов в интервью СЭ.

Напомним, Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а чемпионат Европы 2032 года примут Италия и Турция.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
03.01.2024 в 15:55
Нехай принижуються, нехай просяться в Європу на кожні змагання, на кожен турнір ...велікая гордая страна просто не може без принижень з боку Європи.
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Комментарии 2
SSFC (Белозерье)
03.01.2024 в 15:55
Нехай принижуються, нехай просяться в Європу на кожні змагання, на кожен турнір ...велікая гордая страна просто не може без принижень з боку Європи.
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0
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alexrico11 (Кривий Ріг)
03.01.2024 в 15:39
На Росії підтвердили плани прийняти один на рот.
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