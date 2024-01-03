На России подтвердили планы принять Евро-2036

В российском футбольном союзе подтвердили планы побороться за право провести финальную часть чемпионата Европы в 2036 году. Об этом заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

"Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036? Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.

Мы уже пытались податься на проведение Евро-2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.

Были определенные шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку", - рассказал Митрофанов в интервью СЭ.