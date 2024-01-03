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И Джокович не помог. Сборная Сербии покидает United Cup-2024 в четвертьфинале соревнований

Общие новости

Команда всухую обыграла своих оппонентов

И Джокович не помог. Сборная Сербии покидает United Cup-2024 в четвертьфинале соревнований

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Сербии по теннису вместе первой ракеткой мира Новаком Джоковичем не смогла выйти в полуфинал командного турнира United Cup. В четвертьфинале сербы со счётом 0-3 проиграли Австралии.

Теннис. United Cup — 2024. Четвертьфинал.

Австралия — Сербия 3:0

Алекс де Минор (Австралия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:4.

Айла Томлянович (Австралия) – Наталия Стеваночи (Сербия) – 6:1, 6:1.

Сторм Хантер/Мэттью Эбден (Австралия) – Деяна Раданович/Никола Чачич (Сербия) – 6:3, 6:3.

Отметим, что за выход в финальную стадию United Cup сборная Австралии сразится с победителем матча Греция — Германия.

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