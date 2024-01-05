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Сборная Чехии определилась с новым главным тренером

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Специалист ранее уже возглавлял национальную команду

Сборная Чехии определилась с новым главным тренером

Фото: Czech Football National Team

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Федерация футбола Чехии объявила о том, что новым тренером национальной сборной стал Иван Гашек. Он сменил на этом посту Ярослава Шилгавы.

Контракт 60-летнего чеха будет действовать до ноября 2025 года (окончание отборочного цикла ЧМ-2026). Договор может быть продлен, если команда сумеет выйти в финальный раунд Мундиаля.

Гашек уже возглавлял национальную сборную своей страны в 2009 году, во главе которой провел 5 матчей. Также он работал тренером в различных клубах Франции, Чехии, Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Кроме того, специалист возглавлял сборные Габона и Ливана.

Сборная Чехии вышла в финальный раунд Евро-2024. Соперниками чехов в группе Е будет Португалия и Турция. Четвертый участник квартета станет известен весной, когда пройдут матчи плей-офф квалификации.

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Источник:
fotbal.cz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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