"Он слышит голоса в голове". Экс-игрок сборной Аргентины Лавесси помещен в психиатрическую больницу
Эсекьель помещен в психиатрическую больницу из-за проблем с употреблением запрещенных веществ
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Бывшего игрока сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с употреблением запрещенных веществ. Об этом информирует Marca со ссылкой на аргентинского журналиста Эстефи Берарди.
Сообщается, что семья Лавесси также подтвердила факт наличия у футболиста проблем с психотропными препаратами.
Также появились подробности семейной ссоры игрока, произошедшей в декабре, в результате которой он сломал ключицу.
"Внезапно Лавесси очень сильно занервничал. Он начал слышать голоса в голове и подумал, что его преследуют, и он очень испугался. Из-за этого ему стало настолько плохо, что Эсекьель схватил ножницы и попытался причинить себе вред с помощью них.
Его брат пытался успокоить его. У него не было ссоры с братом. Брат пытался урегулировать эту ситуацию, но в результате Лавесси получил перелом ключицы", - приводит Marca слова Берарди.
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