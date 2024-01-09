"Он слышит голоса в голове". Экс-игрок сборной Аргентины Лавесси помещен в психиатрическую больницу

Бывшего игрока сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с употреблением запрещенных веществ. Об этом информирует Marca со ссылкой на аргентинского журналиста Эстефи Берарди.

Сообщается, что семья Лавесси также подтвердила факт наличия у футболиста проблем с психотропными препаратами.

Также появились подробности семейной ссоры игрока, произошедшей в декабре, в результате которой он сломал ключицу.