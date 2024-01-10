Бонуччи покинет Унион и перейдет в Фенербахче. Его убедил Джеко
Леонардо продолжит карьеру в Турции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский футболист договорился с "Унионом" о расторжении контракта. Он присоединится к "Фенербахче" на период до конца сезона.
Защитник прилетит в Стамбул завтра. По данным Calciomercato, форвард "Фенербахче" Эдин Джеко сыграл значительную роль в привлечении Бонуччи.
36-летний итальянец провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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