Бонуччи покинет Унион и перейдет в Фенербахче. Его убедил Джеко

Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский футболист договорился с "Унионом" о расторжении контракта. Он присоединится к "Фенербахче" на период до конца сезона.

Защитник прилетит в Стамбул завтра. По данным Calciomercato, форвард "Фенербахче" Эдин Джеко сыграл значительную роль в привлечении Бонуччи.

36-летний итальянец провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.