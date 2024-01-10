  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бонуччи покинет Унион и перейдет в Фенербахче. Его убедил Джеко

Общие новости

Леонардо продолжит карьеру в Турции

Бонуччи покинет Унион и перейдет в Фенербахче. Его убедил Джеко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский футболист договорился с "Унионом" о расторжении контракта. Он присоединится к "Фенербахче" на период до конца сезона.

Защитник прилетит в Стамбул завтра. По данным Calciomercato, форвард "Фенербахче" Эдин Джеко сыграл значительную роль в привлечении Бонуччи.

36-летний итальянец провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.

Читайте также Леонардо Бонуччи разорвал контракт с немецким клубом - инсайдер
По теме
yellow-arrow
Отец Неймара перечислил Дани Алвесу 150 000 евро и предоставил адвоката для защиты
yellow-arrow
Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января
yellow-arrow
Луческу: Я глубоко восхищался Беккенбауэром. Огромная потеря для футбола
Леонардо Бонуччи Фенербахче (Стамбул) Унион (Берлин)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости