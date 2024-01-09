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Леонардо Бонуччи разорвал контракт с немецким клубом - инсайдер

Турция
Обновлено

Соглашение с новым клубом будет подписано до конца этого сезона

Леонардо Бонуччи разорвал контракт с немецким клубом - инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянец Леонардо Бонуччи разорвал контракт с "Унион Берлин" во вторник, 9 января. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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По информации инсайдера, Бонуччи присоединится к "Фенербахче" как свободный агент по краткосрочному контракту, который будет действовать до июня 2024 года. Завтра защитник отправится в Стамбул.

Леонардо летом присоединился к "Унион Берлин", тогда он покинул итальянский "Ювентус".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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