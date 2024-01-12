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Новый тренер сборной Бразилии Жуниор: Мы должны научиться играть без Неймара

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Доривал Жуниор был назначен на должность тренера 10 января

Новый тренер сборной Бразилии Жуниор: Мы должны научиться играть без Неймара

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор, назначенный на эту должность 10 января, заявил, что бразильская национальная команда должна показывать высокие результаты, несмотря на отсутствие из-за тяжелой травмы нападающего Неймара.

"Бразилия должна научиться выходить вперед без Неймара, учитывая, что он травмирован. При этом мы также должны знать, как использовать того, кто считается одним из трех лучших футболистов на данный момент", - приводит слова Жуниора Mundo Deportivo.

Напомним, 31-летний футболист получил надрыв крестообразной связки во время октябрьского матча южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2).

Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. За этот период он сыграл 128 матчей во всех турнирах, в которых отметился 79 голами.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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