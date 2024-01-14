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Кубок мира 2023/2024. Витоцци побеждает в персьюте Рупольдинга, Джима – снова в ТОП 15

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Результаты женской гонки преследования

Кубок мира 2023/2024. Витоцци побеждает в персьюте Рупольдинга, Джима – снова в ТОП 15

Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеге на 10 километров одержала биатлонистка из Италии Лиза Витоцци, серебро у представительницы Норвегии Ингрид Ландмарк Тандровольд, а ТОП-3 замкнула ее коллега по команде Юни Арнекляйв.

Что касается единственной представительницы Украины Юлии Джимы, то наша биатлонистка чисто прошла все четыре огневых рубежа, однако ходом по дистанции была медленной. В итоге стартовая 13-я позиция превратилась в финишную 15-ю позицию.

Кубок мира 2023/2024. Рупольдинг

Гонка преследования

Женщины

1. Лиза Витоцци (1+0+0+0)

2. Ингрид Ландмарк Тандровольд (0+0+1+0) (+0,7)

3. Юни Арнекляйв (0+0+0+0) (+9,1)

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15. Юлия Джима (0+0+0+0) (+1.18,0)

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