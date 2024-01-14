Кубок мира 2023/2024. Витоцци побеждает в персьюте Рупольдинга, Джима – снова в ТОП 15
Результаты женской гонки преследования
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в забеге на 10 километров одержала биатлонистка из Италии Лиза Витоцци, серебро у представительницы Норвегии Ингрид Ландмарк Тандровольд, а ТОП-3 замкнула ее коллега по команде Юни Арнекляйв.
Что касается единственной представительницы Украины Юлии Джимы, то наша биатлонистка чисто прошла все четыре огневых рубежа, однако ходом по дистанции была медленной. В итоге стартовая 13-я позиция превратилась в финишную 15-ю позицию.
Кубок мира 2023/2024. Рупольдинг
Гонка преследования
Женщины
1. Лиза Витоцци (1+0+0+0)
2. Ингрид Ландмарк Тандровольд (0+0+1+0) (+0,7)
3. Юни Арнекляйв (0+0+0+0) (+9,1)
.
.
.
15. Юлия Джима (0+0+0+0) (+1.18,0)
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть онлайн финал Суперкубка Испании
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 14.01.2024
- Силы обороны достигли круглой отметки ликвидированных россиян. Генштаб подытожил данные о потерях оккупантов
- Трансферный день в Европе, Эль-Класико в Суперкубке Испании и Бразилия с новым тренером. Главные новости за 11 января
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО