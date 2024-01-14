Кубок мира 2023/2024. Йоханес Дале побеждает в преследовании Рупольдинга, Насико – лучший среди украинцев

Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержал биатлонист из Норвегии Йоханес Дале, серебро у его партнера по команде Ветле Шостад Кристиансена, а ТОП 3 замкнул еще один скандинав Йоханес Тинес Бе.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Денис Насико, с 2 промахами и традиционно низкой скоростью по дистанции финишировавший в итоге на 37 позиции.

Кубок мира 2023/2024. Рупольдинг

Гонка преследования

Мужчины

1. Йоханес Дале (0+0+2+0)

2. Ветле Шостад Кристиансен (0+0+1+2) (+1,7)

3. Йоханес Тинес Бе (1+0+1+0) (+2,4)

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37. Денис Насико (0+1+1+0) (+2.38,4)

43. Артем Тищенко (0+0+0+1) (+2.45,0)

49. Тарас Лесюк (0+1+2+1) (+3.46,9)

52. Виталий Мандзин (1+0+3+0) (+4.07,8)