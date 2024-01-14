Кубок мира 2023/2024. Йоханес Дале побеждает в преследовании Рупольдинга, Насико – лучший среди украинцев
Результаты мужского преследования
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержал биатлонист из Норвегии Йоханес Дале, серебро у его партнера по команде Ветле Шостад Кристиансена, а ТОП 3 замкнул еще один скандинав Йоханес Тинес Бе.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Денис Насико, с 2 промахами и традиционно низкой скоростью по дистанции финишировавший в итоге на 37 позиции.
Кубок мира 2023/2024. Рупольдинг
Гонка преследования
Мужчины
1. Йоханес Дале (0+0+2+0)
2. Ветле Шостад Кристиансен (0+0+1+2) (+1,7)
3. Йоханес Тинес Бе (1+0+1+0) (+2,4)
.
.
.
37. Денис Насико (0+1+1+0) (+2.38,4)
43. Артем Тищенко (0+0+0+1) (+2.45,0)
49. Тарас Лесюк (0+1+2+1) (+3.46,9)
52. Виталий Мандзин (1+0+3+0) (+4.07,8)
Популярное сейчас
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Реал с Луниным выиграл Суперкубок Испании, неудачный матч Жироны, Михайличенко перейдет в Полесье. Главные новости за 14 января
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО