Стефанос Циципас вышел во второй круг Australian Open-2024
Грек одержал уверенную победу
Фото: Tennishead
Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас вышел во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
В матче первого круга грек обыграл 130-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса.
Australian Open-2024
Стефанос Циципас - Зизу Бергс 5:7, 6:1, 6:1, 6:3
Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 59 минут. Циципас сделал 10 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Бергса шесть эйсов и три двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Циципас сыграет с победителем пары Александр Вукич (Австралия) – Джордан Томпсон (Австралия).
Напомним, что действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, тогда Стефанос уступил в финале со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
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