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Свен-Йоран Эрикссон: Я всегда был фанатом Ливерпуля и хотел тренировать эту команду

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Бывший главный тренер сборной Англии признался, что поддерживает Ливерпуль

Свен-Йоран Эрикссон: Я всегда был фанатом Ливерпуля и хотел тренировать эту команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон признался, что поддерживает футбольный клуб "Ливерпуль". Напомним, ранее стало известно, что у шведского специалиста обнаружили онкологическое заболевание.

"Мой отец по-прежнему болеет за "Ливерпуль", да и я тоже. Я всегда был фанатом "красных". И всегда хотел стать тренером "Ливерпуля", хотя и понятно, что этого не произойдет. Но да, я все еще болельщик мерсисайдцев", - приводит слова Эрикссона Sky Sports.

На прошлой неделе шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам Эрикссона, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 75 лет. Шведский специалист тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен-Йоран работал с "Бенфикой", "Ромой", "Сампдорией" и "Лацио". "Бенфику" Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с "Ромой" выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба "Карлстад".

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Источник:
news.sky
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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