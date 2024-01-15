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The Best FIFA Football Awards 2023. Известно, как представители Украины голосовали за лучшего игрока мира

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Не все наши поставили Месси на первое место

The Best FIFA Football Awards 2023. Известно, как представители Украины голосовали за лучшего игрока мира

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Вечером 15 января в Лондоне проходила церемония вручения награды лучшему футболисту по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.

В тройку финалистов вошли аргентинский нападающий Лионель Месси ("Интер" Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

В итоге, приз достался аргентинцу Лионелю Месси!

Интересно, что Месси и Холанд получили равное количество баллов, но Лионель победил благодаря преимуществу в голосовании капитанов.

Ну и чуть позже стало известно, как голосовали представители Украины.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко расставил приоритеты так: 1 место – Месси, 2-е – Мбаппе, 3-е – Де Брюйне.

Тройка лучших игроков от главного тренера сборной Украины Сергея Реброва: Мбаппе, Месси, Холанд.

И представитель украинских СМИ Валерий Новобранец на первое место поставил Холанда, на второе – де Брюйне, и на третье – Родри.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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