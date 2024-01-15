The Best FIFA Football Awards 2023. Известно, как представители Украины голосовали за лучшего игрока мира
Не все наши поставили Месси на первое место
Фото Павла Кубанова - УАФ
Вечером 15 января в Лондоне проходила церемония вручения награды лучшему футболисту по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.
В тройку финалистов вошли аргентинский нападающий Лионель Месси ("Интер" Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".
В итоге,
Интересно, что Месси и Холанд получили равное количество баллов, но Лионель победил благодаря преимуществу в голосовании капитанов.
Ну и чуть позже стало известно, как голосовали представители Украины.
Капитан
Тройка лучших игроков от главного тренера сборной Украины Сергея Реброва: Мбаппе, Месси, Холанд.
И представитель украинских СМИ Валерий Новобранец на первое место поставил Холанда, на второе – де Брюйне, и на третье – Родри.
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