Глывинский: Шевченко способен решать важные вопросы благодаря своему авторитету

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, что он думает о намерении Андрея Шевченко стать президентом УАФ.

"Если задам тебе вопрос, чтобы ты назвал другую кандидатуру, то ответ трудно будет найти, правда? Шевченко - без сомнения, выдающаяся личность в мире футбола, которую знают и уважают. Андрей способен решать важные вопросы благодаря своему авторитету.

Когда он был главным тренером национальной сборной, его имя, в том числе, помогало в решении вопросов, связанных со сборами и товарищескими играми.