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Глывинский: Шевченко способен решать важные вопросы благодаря своему авторитету

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Андрей Шевченко - выдающаяся личность в мире футбола

Глывинский: Шевченко способен решать важные вопросы благодаря своему авторитету

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, что он думает о намерении Андрея Шевченко стать президентом УАФ.

"Если задам тебе вопрос, чтобы ты назвал другую кандидатуру, то ответ трудно будет найти, правда? Шевченко - без сомнения, выдающаяся личность в мире футбола, которую знают и уважают. Андрей способен решать важные вопросы благодаря своему авторитету.

Когда он был главным тренером национальной сборной, его имя, в том числе, помогало в решении вопросов, связанных со сборами и товарищескими играми.

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На посту президента УАФ Андрей Шевченко сможет спросить президента УЕФА Александра Чеферина за его странные заявления, прозвучавшие перед решающим матчем с итальянцами. Думаю, что в итоге должен вырасти и авторитет украинского футбола в мире. Поэтому, как видим, преимущества очевидны.

И если Шевченко согласился в таких непростых условиях взять на себя ответственность, то, делаем вывод, что он действительно хочет сделать украинский футбол лучше", - сказал Гливинский.

Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.

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Андрей Шевченко Украина Александр Глывинский УАФ
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Источник:
Україна-Центр
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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LiveDK (Kyiv)
17.01.2024 в 11:31
Гливинський дуже хоче втриматись на своїй посаді але прийшов час йти на х...!
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Комментарии 1
avatar
LiveDK (Kyiv)
17.01.2024 в 11:31
Гливинський дуже хоче втриматись на своїй посаді але прийшов час йти на х...!
Ответить
0
0

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