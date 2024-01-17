Глывинский: Шевченко способен решать важные вопросы благодаря своему авторитету
Андрей Шевченко - выдающаяся личность в мире футбола
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, что он думает о намерении Андрея Шевченко стать президентом УАФ.
"Если задам тебе вопрос, чтобы ты назвал другую кандидатуру, то ответ трудно будет найти, правда? Шевченко - без сомнения, выдающаяся личность в мире футбола, которую знают и уважают. Андрей способен решать важные вопросы благодаря своему авторитету.
Когда он был главным тренером национальной сборной, его имя, в том числе, помогало в решении вопросов, связанных со сборами и товарищескими играми.
На посту президента УАФ Андрей Шевченко сможет спросить президента УЕФА Александра Чеферина за его странные заявления, прозвучавшие перед решающим матчем с итальянцами. Думаю, что в итоге должен вырасти и авторитет украинского футбола в мире. Поэтому, как видим, преимущества очевидны.
И если Шевченко согласился в таких непростых условиях взять на себя ответственность, то, делаем вывод, что он действительно хочет сделать украинский футбол лучше", - сказал Гливинский.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.
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