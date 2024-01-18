Осимхен: Я бы сделал многое, чтобы победить на Кубке Африки
Нападающий сборной Нигерии высказался о своем отношении к турниру
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Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен высказался о своем отношении к Кубку африканских наций. Игрок заявил, что был бы рад привести свою команду к победе на этом турнире.
"Я был бы готов сделать многое, чтобы моя команда выиграла Кубок Африки. Возможно, это нам однажды удастся и я смогу вздохнуть с облегчением", - приводит слова Осимхена Goal.
Осимхен выступает за сборную Нигерии с 2017 года. В текущем сезоне форвард провел за "Наполи" 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.
В нынешнем розыгрыше Кубка африканских наций нигерийцы выступают в одной группе с Кот-д'Ивуаром, Экваториальной Гвинеей и Гвинеей-Бисау. В последний раз "суперорлы" становились чемпионами Африки в 2013 году.
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