Луческу: Если будет позволять здоровье, летом снова увидите меня в тренерском кресле

Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу рассказал, думает ли он о завершении карьеры.

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"Я отклонил предложение от турецкого "Бешикташа", но в июне 2024 года, вероятно, если мое состояние здоровья будет удовлетворительным, вы снова увидите меня на тренерской скамейке", - сказал Луческу.

Напомним, что после ухода из "Динамо" у тренера были предложения от "Бешикташа", "Лиона" и "Динамо" Бухарест, однако Луческу не захотел принимать команды по ходу сезона.