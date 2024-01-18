Луческу: Если будет позволять здоровье, летом снова увидите меня в тренерском кресле
Специалист не планирует завершать тренерскую карьеру
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу рассказал, думает ли он о завершении карьеры.
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"Я отклонил предложение от турецкого "Бешикташа", но в июне 2024 года, вероятно, если мое состояние здоровья будет удовлетворительным, вы снова увидите меня на тренерской скамейке", - сказал Луческу.
Напомним, что после ухода из "Динамо" у тренера были предложения от "Бешикташа", "Лиона" и "Динамо" Бухарест, однако Луческу не захотел принимать команды по ходу сезона.
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Источник:Il Tirreno
Опубликовал: Михаил Черныш
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