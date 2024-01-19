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Джон Терри: Моуриньо - мой лучший тренер, самый особенный

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Джон назвал Жозе лучшим тренером в карьере

Джон Терри: Моуриньо - мой лучший тренер, самый особенный

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джон Терри назвал Жозе Моуриньо лучшим тренером в карьере.

"Моуриньо - самый особенный тренер, которого я когда-либо видел. Он сыграл важную роль в моем успехе. Он всегда думал наперед и знал, что сделают оппоненты. Мы чувствовали, будто мы против всего мира.

Лучший тренер, что у меня был", - сказал бывший капитан "Челси", который работал с португальским тренером в оба его прихода в лондонский клуб.

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Джон Терри Жозе Моуриньо
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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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