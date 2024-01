С Месси в атаке. Названа сборная EA SPORTS за 2023 год

Сегодня, 19 января, Electronic Arts выбрала лучшую команду EA SPORTS FC за 2023 год.

Вратарь: Алиссон Бекер ("Ливерпуль");

Защитники: Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Тео Эрнандес ("Милан"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джереми Фримпонг ("Байер");

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Д/"Реал Мадрид"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити");

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен"/"Интер Майами").

