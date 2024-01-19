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С Месси в атаке. Названа сборная EA SPORTS за 2023 год

Общие новости
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В команде – четыре игрока из Манчестер Сити

С Месси в атаке. Названа сборная EA SPORTS за 2023 год

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

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Сегодня, 19 января, Electronic Arts выбрала лучшую команду EA SPORTS FC за 2023 год.

Вратарь: Алиссон Бекер ("Ливерпуль");

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Защитники: Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Тео Эрнандес ("Милан"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джереми Фримпонг ("Байер");

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Д/"Реал Мадрид"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити");

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен"/"Интер Майами").

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Лионель Месси Родри Кевин Де Брюйне Алиссон Бекер Вирджил ван Дейк Килиан Мбаппе Тео Эрнандес Рубен Диаш Джереми Фримпонг Эрлинг Холанд Джуд Беллингем
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Источник:
EA-SPORTS
Опубликовал: Екатерина Власова
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