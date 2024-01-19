С Месси в атаке. Названа сборная EA SPORTS за 2023 год
В команде – четыре игрока из Манчестер Сити
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Сегодня, 19 января, Electronic Arts выбрала лучшую команду EA SPORTS FC за 2023 год.
Вратарь: Алиссон Бекер ("Ливерпуль");
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Защитники: Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Тео Эрнандес ("Милан"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джереми Фримпонг ("Байер");
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Д/"Реал Мадрид"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити");
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен"/"Интер Майами").
The World's Best XIs, chosen by you.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 19, 2024
Presenting the Men's and Women's #FC24 Team of the Year. pic.twitter.com/EVRypesWiv
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