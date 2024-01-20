Месси и Суарес вновь воссоединились на поле

Лионель Месси и Луис Суарес впервые за три с половиной года сыграли в одной команде.

“Интер Майами” начал свой предсезонный тур-2024 товарищеским матчем против национальной команды Сальвадора. Для уругвайца Луиса Суареса это была первая игра за клуб MLS. Суарес играл в линии атаки вместе Лионелем Месси.

В старте матч также начали экс-одноклубники Месси и Суареса по “Барсе” Жорди Альба и Серхио Бускетс. Украинец Сергей Кривцов вышел на замену на 65-й минуте.

Матч закончился ничьей 0:0. Свой следующий спарринг “Интер Майами” проведет против “Далласа” 22 января.