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Месси и Суарес вновь воссоединились на поле

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Кривцов тоже получил несколько игровых минут

Месси и Суарес вновь воссоединились на поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси и Луис Суарес впервые за три с половиной года сыграли в одной команде.

“Интер Майами” начал свой предсезонный тур-2024 товарищеским матчем против национальной команды Сальвадора. Для уругвайца Луиса Суареса это была первая игра за клуб MLS. Суарес играл в линии атаки вместе Лионелем Месси.

В старте матч также начали экс-одноклубники Месси и Суареса по “Барсе” Жорди Альба и Серхио Бускетс. Украинец Сергей Кривцов вышел на замену на 65-й минуте.

Месси и Суарес вновь воссоединились на поле - изображение 1

Матч закончился ничьей 0:0. Свой следующий спарринг “Интер Майами” проведет против “Далласа” 22 января.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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