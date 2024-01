Саудовская Аравия показала проект стадиона на вершине скалы, где планирует проводить матчи ЧМ-2034

Саудовская Аравия показала проект высокотехнологичного стадиона на вершине скалы высотой 656 футов вблизи столицы Эр-Рияд.

Стадион имеет выдвижную крышу и поле, а также светодиодную стену с сотнями метров экранов. Конструкция является центральной частью проекта Qiddiya City, который имеет целью создать центр развлечений, игр и спорта в 45 километрах от центра Эр-Рияда. Стадион будет вмещать 45 тысяч человек.

Saudi Arabia has unveiled designs for a new stadium to be used in the 2034 World Cup. Perched on a clifftop, it'll be:



- Home stadium for Ronaldo and Neymar club teams

- 45k capacity

- To be named Prince Mohammed bin Salman Stadium. pic.twitter.com/4bM5LsWS8i