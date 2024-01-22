Хацкевич: Мое назначение в Заглембе? А почему оно должно было меня смущать?

Новый главный тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич рассказало решениеи возглавить польский клуб.

— Ваше назначение в клуб первой польской лиги, который идет на последнем месте, стало достаточно неожиданным. А вас это приглашение не смутило?

— А почему оно должно было меня смущать? За последние два года на фоне того, что происходит в Украине, смущать, мне, кажется, ничего не может.

Да, я принял команду, которая идет на последнем месте в первой лиге, но команды, которые идут на первых местах, тренеров посреди сезона меняют редко. Тем более, надо учитывать, что в "Заглембе" пришел новый инвестор, и ситуация с клубом меняется. Но первостепенная задача, конечно, — это сохранить прописку в первой лиге.

В любом случае, у нас впереди есть еще 15 матчей, и есть план, как исправить наше турнирное положение. А главное, что у нового инвестора есть понимание, как строить будущее команды, клуба. К слову, на днях в Сосновице состоится пресс-конференция нового владельца "Заглембе", это известный бизнесмен Рафал Коллинз.

Времени на решение первостепенных задач у нас, конечно, мало. Но главное, что уже есть план, как исправить нынешнее турнирное положение.

— А что с вашим тренерским штабом? "Заглембе" пока объявил лишь о том, что в его составе будет Северин Ганцарчик.

— Тут вся работа пока в процессе. Ведем переговоры. Есть самые разные вопросы. В том числе по получению виз. Есть специалисты, которых я хотел бы видеть в своём тренерском штабе, но имеются определенные оформительские нюансы. Поэтому пока приходится работать в усеченном состав. Очень помогают местные ребята, которые знают команду. За эту неделю, что я работаю с "Заглембе", они дали информацию по каждому футболисту команды.

— Что касается задач, поставленных перед вами, то пока это лишь сохранение прописки в первой лиге?

— Да, необходимо тут остаться. Все это понимают. Мы попробуем решить такую задачу, но на это у нас не так много времени. Впрочем, ниже уже некуда! Так что задача сейчас одна — сохранить прописку в первой лиге, - рассказал Хацкевич.