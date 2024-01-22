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Звезда Аль-Хиляль надеется покинуть лигу Саудовской Аравии

Общие новости
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Еще один звездный футболист Саудовской Аравии надеется покинуть свой клуб

Звезда Аль-Хиляль надеется покинуть лигу Саудовской Аравии

transfermarkt

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Полузащитник "Аль-Хиляля" Сергей Милинкович-Савич выразил желание покинуть лигу Саудовской Аравии.

IІ Messaggero сообщает, что сербский игрок встретился со своими бывшими одноклубниками из "Лацио" в аэропорту Эр-Рияда после их поражения в Суперкубке Италии. Тогда он сказал им, что хочет вернуться в римский клуб.

Сергей присоединился к "Аль-Хиляль" из "Лацио" летом 2023 года за 40 миллионов евро. В этом сезоне за клуб он сыграл 22 матча, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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