Звезда Аль-Хиляль надеется покинуть лигу Саудовской Аравии
Еще один звездный футболист Саудовской Аравии надеется покинуть свой клуб
transfermarkt
Полузащитник "Аль-Хиляля" Сергей Милинкович-Савич выразил желание покинуть лигу Саудовской Аравии.
IІ Messaggero сообщает, что сербский игрок встретился со своими бывшими одноклубниками из "Лацио" в аэропорту Эр-Рияда после их поражения в Суперкубке Италии. Тогда он сказал им, что хочет вернуться в римский клуб.
Сергей присоединился к "Аль-Хиляль" из "Лацио" летом 2023 года за 40 миллионов евро. В этом сезоне за клуб он сыграл 22 матча, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
Читайте такжеОфициально: Ренан Лоди присоединился к клубу Саудовской Аравии
По теме
Оцените этот материал:
Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА
- Опубликованы переговоры ВАР по матчу Реал - Альмерия
- Реакция фанов Реала на Лунина / "Отправь Кепу в Монголию"/ Лунин против Кепы. ВИДЕО
- Роналду: В Манчестер Юнайтед и Португалии меня списали со счетов, но я провел отличный период в Аль-Наср
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн