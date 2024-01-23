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Сунесс: У Погба было все, чтобы стать лучшим полузащитником мира. Победа на ЧМ - худшее, что с ним случилось

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Сунесс считает, что Поль Погба перестал расти после победы на ЧМ-2018

Сунесс: У Погба было все, чтобы стать лучшим полузащитником мира. Победа на ЧМ - худшее, что с ним случилось

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Грэм Сунесс считает, что Поль Погба перестал расти после победы на ЧМ-2018.

"У него было все необходимое, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.

Я видел в нем молодого человека, который большую часть времени был подвержен эмоциям, и это меня расстраивало. С такой физикой и такими техническими способностями у него просто не было правильного отношения, которое сделало бы его суперзвездой.

Худшее, что с ним случилось, - это победа на чемпионате мира, потому что он смог гордо говорить: "Я победитель чемпионата мира". Я думаю, что в тот момент его развитие пошло в обратном направлении", - сказал бывший футболист "Ливерпуля".

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Источник:
talksport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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