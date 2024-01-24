  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Луису Суаресу – 37 лет: что вы знаете об Эль Пистолеро? Квиз от UA-Футбол

Общие новости

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры форварда в комментариях

Луису Суаресу – 37 лет: что вы знаете об Эль Пистолеро? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24-го января, исполняется 37 лет форварду сборной Уругвая и "Интер" Майами Луису Суаресу.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
yellow-arrow
Аль-Наср откладывает тур по Китаю из-за травмы Роналду
yellow-arrow
Владелец Слована: А какое отношение игроки Динамо Москва имеют к войне?
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости