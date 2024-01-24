Луису Суаресу – 37 лет: что вы знаете об Эль Пистолеро? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Сегодня, 24-го января, исполняется 37 лет форварду сборной Уругвая и "Интер" Майами Луису Суаресу.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.
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